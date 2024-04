Protocollo contro evasione fiscale e reati tributari

Il Procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, colonnello Salvatore Minale, e il Direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Avellino, Roberta Cerino, hanno siglato un protocollo di intesa per potenziare, nei comuni irpini che rientrano nella competenza territoriale della Procura sannita, le attività di contrasto all'evasione fiscale e ai reati tributari, con particolare riferimento a quelli di maggiore pericolosità e di allarme sociale, come le frodi transnazionali, l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, la creazione di schermi societari al solo scopo di inquinare i mercati e il conseguente riciclaggio dei proventi illeciti. L'impegno dei contraenti è quello di implementare, semplificare e accelerare i flussi di comunicazione reciproci, per consentire all'Autorità giudiziaria inquirente di assumere celermente la direzione delle indagini.

L'accordo disciplina anche una serie di procedure che garantiscano, in tempi rapidi, la tassazione dei proventi illeciti derivanti da attività criminale e l'indeducibilità fiscale dei cosiddetti "costi da reato", al fine di recuperare ulteriori risorse al gettito fiscale da destinare alla collettività.



