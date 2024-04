Ludopatia: Palese (Agcai), 'No all'aumento delle sale da gioco'

"L'aumento delle sale da gioco recentemente ipotizzato amplifica in modo inaccettabile il fenomeno della ludopatia, in particolare dove sono presenti le videolottery. Sono apparecchi molto pericolosi che ingenerano confusione nei giocatori". E' questo l'allarme lanciato a Napoli da Benedetto Palese, presidente di Agcai (Associazione Gestori e Costruttori Apparecchi da Intrattenimento).

"La nostra proposta è di rendere le slot da bar meno pericolose - aggiunge - facendole tornare ai parametri tecnici del 2004, anno del loro concepimento, con un costo simile a quello di un flipper, la puntata di 50 centesimi (invece di 1 euro), vincita max di 50 euro (invece di 100) e la percentuale di vincita al 75 (invece che al 65%)".

Occorre ricordare che la Videolottery è il vero apparecchio d'azzardo che ha causato lo scoppio dell'emergenza in Italia.

Evidentemente ridurre la ludopatia non è una priorità della politica e con il paventato aumento delle sale da gioco, senza alcun limite, si rischia la distruzione delle famiglie italiane" conclude il presidente dell'Agcai.



