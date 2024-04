Legalità: Asso.gio.ca., torneo di calcio in piazza Mercato

Prenderò il via lunedì 15 aprile, alle ore 18.30, in piazza Mercato, a Napoli, il primo torneo di calcio di strada 'Masaniello' che durerà fino al 22 maggio. Il campetto su cui si disputerà il torneo è costituito da un tappeto in polipropilene di 800 metri quadrati smontabile prodotto in Svezia ed acquistato da una società torinese. Il programma di lunedì prevede l'inaugurazione con la benedizione del campetto che ospiterà le partite. L'evento, promosso da Asso.gio.ca. (Associazione gioventù cattolica), l'Ufficio di pastorale giovanile dell'Arcidiocesi, "l'Altra Napoli" e "Noi oratori Napoli", ha il patrocinio del Comune, del Coni Campania e della II Municipalità. Saranno presenti, oltre alle strutture coinvolte, l'assessore alla Legalità della Regione Mario Morcone, quello allo Sport del Comune, Emanuela Ferrante, il presidente della II Municipalità Roberto Marino, l'arbitro internazionale di Calcio AIA Fabio Maresca, il referente della pastorale dello Sport della diocesi don Rosario Accardo. Madrina Marisa Laurito.

Si sfideranno in campo nelle ore mattutine (dal lunedì al venerdì) gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "Campo del Moricino"; negli orari pomeridiani dalle 18 alle 22 i giovani dai 18 ai 35 anni. Destinatari del torneo, fanno sapere i promotori in un una nota, "sono ragazzi che vivono in condizioni di povertà, in situazioni familiari in cui sono fortemente compromesse le funzioni educative genitoriali e che sono aiutati nella crescita e nella formazione".

"Asso.gio.ca. cerca di essere presente e di operare in città, accanto ai minori a rischio per prevenire illegalità e criminalità giovanile - spiega Gianfranco Wurzburger, presidente dell'organizzazione - pensiamo che giocare per strada possa essere il modo migliore per far comprendere che si vince solo giocando in squadra: nella vita come nello sport. Negli anni scorsi piazza Mercato è diventata 'terra di nessuno' con tornei di calcio 'spontanei' e senza alcun rispetto delle regole da qui nasce la nostra idea: dare regole là dove mancano".



