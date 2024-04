Giornata del mare, 1.000 studenti alla Marina Militare di Napoli

È stata una festa, con circa mille studenti provenienti da 25 scuole delle città che ospitano le sedi delle 22 realtà che compongono l'associazione dei circoli nautici della Campania, associazione che per il terzo anno consecutivo ha promosso la Giornata del mare e della cultura marina, svoltasi oggi presso la base navale della Marina Militare di Napoli in via Acton.

Qui si sono tenute le visite guidate e le dimostrazioni per i ragazzi, che poi hanno partecipato alla cerimonia durante la quale è stato attribuito il premio associazione circoli nautici della Campania alla Marina Militate, con questa motivazione: "Per il sostegno umanitario, sociale e sanitario, unito alla costante opera svolta per la salvaguardia della vita in mare". A ritirare il riconoscimento al comandante logistico, l'ammiraglio Salvatore Vitiello: "Il mare è il nostro 'oro blu' - un passaggio del suo intervento - ed è un bene prezioso che va salvaguardato e valorizzato. Ben vengano le iniziative che in tal senso mettono in campo i circoli nautici campani".

Ad ascoltare queste parole un soddisfatto Gianluigi Ascione, presidente dell'associazione circoli nautici della Campania: "Siamo felici della partecipazione massiccia delle scuole - ha detto a nome di tutti gli associati - a dimostrazione dell'eccellente lavoro che i nostri circoli fanno con e per gli studenti durante tutto l'anno". Presente in rappresentanza della Regione, il presidente della commissione consiliare al Bilancio Francesco Picarone: "Il successo di questa manifestazione - ha sottolineato - testimonia la felice intuizione del consiglio regionale nell'aver voluto e votato la legge che ha istituito l'associazione dei circoli nautici, strumento per difendere e promuovere una risorsa fondamentale quale è il mare".

In rappresentanza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha preso la parola nella iniziativa condotta dalla giornalista Rosaria Sica, l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza: "Difendiamo le nostre acque per le generazioni presenti e per quelle future" il suo monito. Il direttore marittimo della Campania, Pietro Giuseppe Vella, ha invece parlato del significato della Giornata del mare: "Che si tiene l'11 aprile per ricordare quando la petroliera Haven perse migliaia di tonnellate di gregge al largo delle coste liguri. Quella tragedia diventò un momento per porre attenzione alle nostre coste". A cui si aggiungono le considerazioni di Aniello Cuciniello, comandante del quartier generale di Napoli della Marina Militare: "Il mare è un volano per l'economia e per il sociale, che può garantire un importante futuro a tante generazioni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA