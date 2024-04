Drogano e derubano tre turisti a Napoli, arrestati

Sono accusati di avere rapinato tre egiziani dopo averli neutralizzati tre con della droga diluita nelle bevande, i due algerini arrestati dalla Polizia Ferroviaria della Campania.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli (pm Antonella Fratello, procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli), i tre egiziani, lo scorso 23 settembre, avevano chiesto informazioni ai due algerini, nella stazione centrale di Napoli, per raggiungere piazza Bellini. I due si sono subito detti disponibili ad accompagnarli e, in segno di benvenuto, hanno offerto alle vittime bevande corrette che ne hanno prima provocato lo stordimento e poi lo svenimento.

Quando si sono risvegliati, diverse ore dopo, non avevano più neppure le scarpe. Ai poliziotti hanno riferito di essere rimasti privi anche di portafogli, zaini griffati, cellulari e cuffiette.



