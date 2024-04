Da oggi il collegamento Volotea tra Capodichino e Lione

Si inaugura oggi, giovedì 11 aprile, il collegamento operato da Volotea da Capodichino a Lione con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica. Sono così 22 le destinazioni offerte dalla compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee dallo scalo partenopeo, di cui 6 domestiche e 16 internazionali.

Nei prossimi mesi partirà dallo scalo campano anche il collegamento verso Spalato - in Croazia - e le quattro nuove rotte disponibili dall'aeroporto di Salerno, operativo dal prossimo 11 luglio.

Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, ricorda: "Siamo molto soddisfatti della nostra offerta in Campania: oltre alle tre importanti novità previste a Napoli - Atene, Lione e Spalato - a luglio saremo pronti a decollare dallo scalo di Salerno, permettendo così a un numero sempre maggiore di turisti italiani e non di scoprire le bellezze di questo territorio".

"Volotea conferma di voler crescere nel sistema aeroportuale campano, come dimostra il recente annuncio delle 4 rotte da e per l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi: Nantes, Cagliari, Verona e Catania. Con il nuovo collegamento per Lione, interessante per sviluppare il turismo incoming e, allo stesso tempo, approdo ideale per coloro che vogliono visitare la Loira partendo dalla Campania, la compagnia aerea rafforza ulteriormente la propria presenza a Napoli, offrendo ben 22 destinazioni tra italiane e internazionali," sottolinea Margherita Chiaramonte, Direttore Commercial Aviation di Gesa.

Sono 22 le destinazioni collegate da Volotea all'aeroporto di Napoli: 6 in Italia (Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Torino e Venezia), 9 alla volta della Grecia (Atene, Cefalonia, Heraklion/Creta, Karpathos, Mykonos, Preveza/Lefkada, Santorini, Skiathos e Zante), 4 in Francia (Bordeaux, Lione, Lourdes e Nantes), 1 in Spagna (Bilbao), 1 in Danimarca (Aalborg) e 1 in Croazia (Spalato).



