Cgil e Uil in piazza a Napoli,'fermare la strage dei lavoratori'

"Quella a cui stiamo assistendo, prima a Firenze, poi a Suviana, ieri a Cancello Arnone, è una vera e propria strage sui luoghi di lavoro e noi non possiamo restare in silenzio". Così Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania, questa mattina al presidio di Piazza Plebiscito, a Napoli, per lo sciopero indetto insieme alla Cgil. "Le proposte che abbiamo fatto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro al governo - ha ricordato Sgambati - sono chiare, la morte sul lavoro è omicidio, serve una procura speciale, frenare i sub appalti e aumentare controlli ed ispettori. Inoltre, siamo in piazza anche per una più giusta riforma fiscale che guardi agli interessi dei lavoratori e dei cittadini, così come vorremmo risposte serie sulla sanità".

"Adesso basta, il governo deve muoversi, bisogna bloccare i subappalti, i lavori a cascata e bisogna garantire allo stesso modo i lavoratori dell'intera filiera", ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci. "Il governo - secondo Ricci - deve passare dalle parole ai fatti. L'incontro di ieri non ci ha soddisfatto. Si parla di rimandare decisioni che invece vanno assunte al più presto. La patente a punti non può diventare una patente a crediti, le vite umane non possono essere barattate. Bisogna fare formazione, prevenzione, intervenire sugli appalti a cascata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA