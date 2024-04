Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro alcuni macchinari in sosta nel cantiere di una scuola in costruzione nel quartiere Pianura di Napoli.

Sono stati i carabinieri della stazione di Pianura ad intervenire in via provinciale Napoli dove si sta realizzando la nuova sede della scuola Massimo Troisi. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto.



