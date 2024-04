Tavares, 'se ci saranno condizioni faremo la Panda fino al 2030'

"Se ci saranno le condizioni potremmo estendere la produzione della Panda a Pomigliano fino al 2030". Lo ha detto Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis.

Oggi la produzione della Panda nella fabbrica campana è prevista fino al 2027.

Tavares, con i sindacati confronto costruttivo

"A Torino e in Italia ci sentiamo a casa. Parliamo con sindacati che rappresentano l'80% del personale, e firmiamo con loro decine di accordi. E' un sindacato costruttivo". Lo ha detto l'ad di Stellantis Carlos Tavares, parlando dell'incontro con i sindacati a Mirafiori. "Nonostante la paura verso l'ignoto di alcuni, il dialogo con i sindacati è stato sincero, rispettoso. I sindacati hanno capito bene che se non ci allontaniamo dal dogmatismo andiamo a intrappolare le nostre società, le congeliamo, mentre se riconosciamo che ci sono problemi da risolvere tutto è possibile", ha sottolineato Tavares.

Tavares, 'non ce ne andremo, sono solo fake news'

"Ci sono fake news che dicono che Stellantis se ne va dall'Italia. Noi qui ci sentiamo a casa. Siamo i leader di questo mercato con più del 34% di quota. Non abbiamo alcuna intenzione di andarcene dall'Italia, stiamo investendo pesantemente, abbiamo progetti, idee la capacità per tenere fede ai nostri impegni". Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Srellantis. "Dicono che non siamo interessati e si chiamano per questo i cinesi. Sono fake news" ha aggiunto. "Le fake news aprono la finestra per fare entrare i cinesi, ma noi abbiamo intenzione di rafforzare la nostra leadership nel Paese", ha aggiunto Tavares. "Vogliamo aiutare i lavoratori a combattere contro queste fake news. Con grande rispetto e in modo amichevole voglio dire che non posso che chiedervi, pregarvi, supplicarvi, di chiuderla con le fake news e lasciare lavorare le persone che meritano il nostro sostegno. Se non facciamo questo cambiamento scompariremo perché è la legge darwiniana" ha affermato l'ad di Stellantis.

Tavares, con cinesi in Italia possibile chiusura siti

"L'arrivo di un competitor porta a ridurre la quota di mercato di chi è leader come noi in Italia. Se siamo sotto pressione possiamo accelerare la produttività per ridurre i costi. Inoltre se perdiamo quote di mercato servono meno stabilimenti". Lo ha detto Carlos Tavares, ad di Stellantis. "Introdurre la concorrenza cinese è una grande minaccia per Stellantis. Noi combatteremo, ma quando si combatte possono esserci vittime. Non aspettatevi che usciremo vincitori senza cicatrici" ha aggiunto.





