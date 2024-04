Strage Suviana: Garzillo, 'commissioning manager' molto esperto

E' in pensione da un anno ed ha un profilo professionale alto, da vero esperto, quello di "commissioning manager", Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli, uno dei dispersi della strage di Suviana.

E' quanto si apprende da fonti sindacali, secondo cui quando lavorava per Enel nella Centrale di Presenzano (Caserta) si occupava della riattivazione dei macchinari delle centrali idroelettriche. Compito che da un anno svolgeva per la Lab Engineering, ditta di Ortona (Chieti), che si occupa di metanodotti, impianti di perforazione e produzione di olio e gas, e di tecnologie innovative. Nella sua qualità di esperto è stato mandato a Suviana per supervisionare alle operazioni di riattivazione delle macchine.



