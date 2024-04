Riqualificazione urbana e cultura, ecco la Primavera di Caivano

La Regione Campania e Acer, Agenzia Campana per l'Edilizia Pubblica Residenziale, hanno comunicato oggi l'avvio di un importante progetto di riqualificazione edilizia a Caivano, che prevede un investimento di 3 milioni di euro per la riprogettazione degli spazi porticati nei rioni Mattoni Rossi e Parco Verde.

Il progetto, elaborato dagli uffici tecnici di Acer con il supporto tecnico-scientifico del Diarc della Federico II, è stato presentato stamattina in Regione Campania durante la Conferenza dei Servizi convocata dal presidente Vincenzo De Luca, e che ha visto la partecipazione del presidente Acer, David Lebro, e dei commissari prefettizi di Caivano Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro.

I fondi stanziati saranno utilizzati con l'intento di combinare interventi tradizionali di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia con azioni innovative di natura immateriale, volte ad arricchire e animare gli spazi pubblici esistenti con nuovi servizi e attività. L'obiettivo è promuovere la creazione di spazi adatti alla vita quotidiana, alla socialità e alla formazione di nuove relazioni umane, inclusività e qualità sociale.

"Prosegue l'impegno della Regione per l'area metropolitana di Napoli - sottolinea in una nota il governatore campano Vincenzo De Luca - con particolare attenzione per la realtà di Caivano. Si è svolta oggi la Conferenza di servizi che mira a un programma di riqualificazione urbana di tutta l'area dell'edilizia pubblica e di insediamenti Acer. Nel caso specifico, attraverso una variante urbanistica, si chiuderanno i porticati dei palazzi Acer per destinare gli spazi ricavati ad attività sociali. Nel frattempo sono in corso i lavori per realizzare una Casa di Comunità e una centrale operativa, sempre nel Comune di Caivano. E' in preparazione, ancora, la "Primavera di Caivano", una rassegna di eventi musicali, teatrali e di spettacolo, che avrà luogo nei prossimi mesi e che vedrà la partecipazione di artisti di livello nazionale. Stiamo definendo - conclude De Luca - anche i programmi di formazione professionale per i giovani di quel territorio. Si avvia una rinascita per Caivano, e un modello di socializzazione e riqualificazione urbana".



