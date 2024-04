Ramadan in piazza Plebiscito a Napoli, c'è anche un 'Maradona'

Migliaia di fedeli in mattinata a Napoli per celebrare la fine del Ramadan e c'è anche chi, come è accaduto in piazza del Plebiscito, dove si è radunata la comunità pakistana, indossa una maglia di Maradona a voler rimarcare l' integrazione e condivisione con la vita e le passioni dei napoletani.

Prima del rito l'imam della mosche dei Quartieri spagnoli, ha commentato la proposta di chiudere le scuole in questa ricorrenza. " Anche se non siamo stati noi a chiederlo - ha sottolineato - è una decisione che comunque accogliamo con gioia come indice di grande sensibilità e di rispetto reciproco ".

Gli fa eco l'Imam della moschea di Corso Arnaldo Lucci, Amar Abdallah che alle centinaia di fedeli riuniti in piazza Garibaldi, davanti alla Stazione centrale, ha ricordato che Napoli è la citta dove da sempre vince il dialogo.

La preghiera si e' svolta anche nella zona del Carmine dove si sono riuniti i fedeli della moschea di piazza Mercato.





