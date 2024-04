Manfredi, Feuromed conferma ruolo città in area Mediterraneo

"Per il secondo anno consecutivo Napoli ospita Feuromed, il Festival euromediterraneo dell'economia. Una conferma che rappresenta per noi motivo di grande orgoglio, soprattutto perché questa scelta sottolinea il ruolo significativo che la nostra città riveste nel contesto euromediterraneo". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione della presentazione del Feuromed che si terrà a Napoli dal 18 al 20 aprile.

"Con la 'Carta di Napoli' sancita lo scorso anno - ha aggiunto - la nostra città si configura come capitale del Mediterraneo, polo di rilevanza economica, politica e sociale e a supporto della promozione della pace nell'intera area del bacino. Il mare, con il quale la città ha intrecciato la sua storia e la sua cultura, rappresenta oggi un catalizzatore di sviluppo economico e di crescita infrastrutturale nella sfida della transizione energetica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA