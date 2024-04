Schiacciato dal trattore, grave agricoltore nell'Avellinese

Ancora un grave incidente nei campi in provincia di Avellino. Un uomo è rimasto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà nel territorio del comune di Ariano Irpino, al confine con quello di Villanova del Battista.

L'allarme lanciato da alcune persone che si trovavano sul posto, ha consentito l'intervento immediato dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco che hanno liberato l'agricoltore che è stato poi trasferito in codice rosso nell'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino. Dal distaccamento provinciale di Avellino è stata inviata una gru per consentire di recuperare il mezzo.





