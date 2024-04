Mercati:De Lillo,formazione e nuove tecnologie per vincere sfide

"La sfida dell'internazionalizzazione e la conquista di nuovi mercati si vince solo puntando, da un lato, sulla formazione dei giovani e, dall'altro, sulla conversione dei modelli di business all'insegna della sostenibilità economica e ambientale. Noi crediamo fermamente che questa rivoluzione nel modo di fare imprese sia l'unica strada possibile per rilanciare economia e occupazione in Italia. Con la nostra 'Academy' interna, attraverso la quala formiamo giovani universitari in settori molto specifici, con la nascita di nuove professionalità, come ad esempio il 'softwarista da automazione', abbiamo potenziato il nostro business arrivando ad assumere 84 unità e affermandoci nei mercati esteri. Basti pensare che l'80% del nostro business si sviluppa fuori dai confini nazionali". Lo ha detto Maria De Lillo, ceo Dielle Industrial Automation, nel corso del webinar "Il futuro delle imprese tra sostenibilità e transizione ecologica".

"Siamo legati al nostro territorio e vogliamo continuare a investire nei giovani del Sud - ha continuato De Lillo - ed è da qui che lanciamo la sfida a mercati molto competitivi come quello statunitense e quello asiatico. Industria 5.0 è una straordinaria opportunità in questo senso perché premia chi investe in sostenibilità economica e ambientale. Non basta programmare solo il risparmio economico nella produzione di energia, serva anche puntare alla consapevolezza che il benessere dei lavoratori e dell'ambiente che ci circonda produce valore. A partire dal progressivo aumento della qualità del lavoro. Abbiamo già fatto rientrare venti giovani dall'estero, tra Stati Uniti e Sud Est europeo, e abbiamo assunto tre donne in gravidanza a tempo indeterminato. I risultati in termini economici hanno decisamente premiato le nostre scelte, segna che la strada giusta è ormai tracciata e che la concorrenza si vince puntando sul capitale umano da contrapporre a quello finanziario".



