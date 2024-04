Libri: 'Rovesci',giallo a Napoli fra noir, sport e introspezione

Una pallina da tennis in bilico sul nastro della rete e sullo sfondo la collina del Vomero, sulla quale svetta la Certosa di San Martino. È l'immagine di copertina di 'Rovesci' (Absolutely Free Libri, 2024, 18 euro), libro giallo con tanti colpi di scena, di Giuseppe Farese. Nel romanzo, sullo sfondo del tema noir, si snoda una storia sportiva che attraversa tutta la narrazione. L'omicidio di un'anziana donna nel cuore del quartiere collinare nasconde risvolti inattesi che si legano al lato oscuro che caratterizza alcune esistenze umane. L'indagine, condotta dal commissario Mino Gargiulo, uomo dallo spirito conservatore e poco incline alle novità, consente di riscoprire tradizioni e luoghi del Vomero, come ad esempio l'antico borgo di Antignano.

Alla vicenda che caratterizza la narrazione principale, con l'omicidio dell'anziana donna, si accompagna una misteriosa catena di furti di anelli preziosi in una clinica del quartiere.

Sottrazioni rese ancor più odiose perché compiute ai danni di pazienti appena deceduti. Rispetto a questa vicenda il commissario Gargiulo arriva ad una soluzione imprevista, aiutato anche in questo caso dal richiamo alla tradizione, e in particolare a quella della vestizione dei defunti.

Ma, come detto, la pallina gialla in copertina restituisce il riferimento alla passione per il tennis, ai campi in terra rossa, alla vita del circolo, che costituiscono il filo conduttore di un'inchiesta che finisce per scoperchiare la disperazione e gli abissi in cui l'animo umano può sprofondare.

Mino Gargiulo prova a cogliere particolari e sfumature caratteriali dei protagonisti che gli si presentano dinanzi nel corso dell'indagine, delineando così una vasta gamma di tipi umani. 'Rovesci', insomma, è un giallo che attraversa le imperscrutabili traiettorie della psiche, che a volte tende a sdoppiarsi, fino a far emergere un sorprendente lato oscuro.

"Il titolo Rovesci - spiega Giuseppe Farese - ha una duplice accezione rispetto al contenuto del romanzo. I rovesci del tennis, ma anche i rovesci di tante vite umane che nascondono un inconfessabile lato nascosto. L'inchiesta del commissario Gargiulo mantiene perciò un forte taglio psicologico che è utile a far emergere aspetti inesplorati dell'animo umano che in taluni casi assumono un profilo criminale". Ecco perché gli amanti del giallo troveranno in Rovesci un classico del genere in cui, allo svolgersi dell'indagine, si affianca una caratterizzazione dei personaggi e un forte richiamo all'identità dei luoghi in cui si sviluppa il racconto.

Farese, 46 anni, napoletano, è giornalista pubblicista dal 2013 e cura l'Ufficio Stampa di una Compagnia di navigazione internazionale. L'autore non è al suo esordio avendo già pubblicato alcuni volumi di taglio politico, sportivo e culturale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA