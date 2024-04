Lello Arena e Nino Frassica al Cilea con I tre Terones & Friends

Il nuovo appuntamento per la stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Cilea di Napoli è con Nino Frassica e Lello Arena per un show comico che debutta dall'11 al 13 aprile (l'11 e 12 aprile alle 21 e il 13 aprile un doppio spettacolo alle 18 e alle 21) dal titolo: "I tre Terones & Friends".

"Per la prima volta insieme tornano in scena a Napoli due grandi attori della comicità italiana" si sottolinea in una nota di presentazione. Uno spettacolo, si rileva ancora, "all'insegna delle risate, e della suspense; i due giganti della comicità italiana si uniranno sul palco del Teatro Cilea per regalare al pubblico una performance esplosiva". Il mistero del terzo Terones renderà lo spettacolo più intrigante.

Nino Frassica e Lello Arena si "sfidano" tra gag, risate, scherzi in "un connubio comico come un fuoco d'artificio che esplode con una brillantezza unica". Sul palco, i due attori, si annuncia, "si scambiano battute fulminanti, creando un'atmosfera di allegria contagiosa che coinvolgerà gli spettatori. La loro abilità nel creare situazioni comiche è fuori dal comune, e il loro talento nel far ridere, è semplicemente straordinario". Un appuntamento giudicato "imperdibile per tutti coloro che amano la comicità italiana di alta qualità".

L'inedito duo è accompagnato da due giovani cantanti e da una band: Giulia Cavallo (JC), Flora Donzelli, Massimiliano Jovine, Giuseppe Spinelli, Fabrizio Maria Mandara, Antonio Esposito, Enrico Sforza.



