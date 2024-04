In fiamme un bus dell'Air Campania nell'Avellinese

Un autobus di Air Campania ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto mentre faceva ritorno al deposito nella frazione San Nicola del comune di Paternopoli, in provincia di Avellino.

Secondo quanto reso noto dall'azienda, a bordo non vi erano passeggeri, alcuni dei quali erano scesi poco prima dal mezzo.

L'autista è invece riuscito a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero l'automezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo di notevoli proporzioni e messo in sicurezza la zona. Indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Montella. Tra le cause che hanno provocato le fiamme, non si esclude la possibilità di un corto circuito.

Il bus era utilizzato per coprire il trasporto studenti nei comuni di Paternopoli, Mirabella Eclano, Frigento e Grottaminarda.



