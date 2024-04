Convegno di criminologia a Napoli con famiglie vittime innocenti

E' prevista anche la testimonianza di familiari di vittime innocenti della criminalità al convegno di criminologia intitolato "Dalla parte delle vittime. Indagini difensive e indagini scientifiche" in programma dalle 9 dell'11 aprile nel complesso monumentale San Domenico Maggiore di Napoli.

Al tavolo dei relatori interverranno il generale Luciano Garofano, in video collegamento, che aprirà i lavori della mattinata, l'avvocato penalista Luigi Ferrandino, il criminologo - psicologo Sergio Caruso, Gennaro Del Prete, Funzionario del Ministero della Giustizia, il criminologo Antonio Calabrese e la presidente di Manisco World Virginia Melissa Adamo.

La seconda parte del convegno è dedicata alla testimonianza dei familiari di vittime innocenti come Stefania Granato, sorella di Eduardo Granato, il 28enne trovato morto in provincia di Napoli nel gennaio 2023; Susi Cimminiello, sorella di Gianluca Cimminiello brutalmente assassinato nel febbraio 2010; Maria e Catello Celentano, genitori della piccola Angela, scomparsa nel nulla all'età di 3 anni nell'agosto del 1996 sul monte Faito e Antonio Franco, papà di Leonardo Franco scomparso in Messico nell'ottobre 2023.

Moderatrice del convegno sarà Simona D'Agostino, pedagogista e criminologa, nonché organizzatrice dell'evento attraverso la sua Associazione di promozione sociale Social Project, la cui mission è la sensibilizzazione della comunità, la prevenzione del disagio e l'intervento partendo dalle scuole di ogni ordine e grado del territorio campano con progetti di educazione alla legalità, all'utilizzo dei dispositivi digitali e all'affettività. L'Associazione è molto attiva negli Istituti Penitenziari campani e pugliesi in progetti sulla genitorialità rivolti a padri detenuti.

"Ho voluto questo convegno in quanto ritengo che sia utile fare chiarezza in un caos mediatico in cui molto spesso il serio lavoro svolto da forze dell'ordine, legali e tutte le figure professionali coinvolte in casi di cronaca vengono offuscati o travisati. A tal fine mi sono avvalsa del contributo di esperti del settore, che hanno una competenza specifica e consolidata nel tempo ma, soprattutto, hanno il valore aggiunto del riscontro nella pratica quotidiana del loro sapere. Ringrazio in particolar modo Manisco World che si è prodigata nella collaborazione della organizzazione di questo evento e l'Associazione Scugnizzi per il lavoro che da anni svolge sul territorio in favore del reinserimento lavorativo di giovani appartenenti all'area penale, tema a me particolarmente caro.

Ringrazio anche il Comune di Napoli che ha creduto nell'importanza dell'iniziativa patrocinandola" ha dichiarato D'Agostino.



