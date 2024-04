Avellino, cambio al vertice del Comando provinciale Gdf

Cambio al vertice del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino. Al colonnello Salvatore Minale, arrivato in Irpinia nel 2021, succede il colonnello Leonardo Erre, 48 anni, originario di Amelia, in provincia di Terni. Minale approderà al Comando regionale del Molise come Capo di Stato Maggiore. Sotto la sua guida, le Fiamme Gialle di Avellino hanno scoperto nel 2023 una truffa record sui crediti di imposta che ha portato al sequestro, il più alto in Italia, di 1,7 miliardi di euro per ecobonus e bonus edilizi in numerose province italiane, partendo da Avellino.

Leonardo Erre proviene da Trieste dove ha guidato il Nucleo di polizia economico-finanziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA