Al Bracco in scena una carambola di equivoci con 'Lui chi è?'

Un omaggio di Fabio Brescia - autore del testo insieme con Caterina De Santis - a Johnny Dorelli e alla commedia "Uscirò dalla tua vita in taxi", portata in scena negli anni Settanta con Lauretta Masiero. E' questo lo spettacolo '"Lui chi è?" in programma da giovedì 11 aprile nel Teatro Bracco a Napoli, diretto da Caterina De Santis.

La nuova produzione Ar.Te.Te.Ca.-Teatro Bracco vede protagonista la stessa De Santis con Brescia e la partecipazione di Eva Grimaldi, sul palco con Peppe Laurato e Marco Serra. Alla regia ci sarà Claudio Insegno, "reduce dal successo di critica questa stagione al Bracco per aver prima diretto 'E che Dio ci aiuti 2!'- rileva una nota - e poi in interpretato 'La Signora in Rosso'".

In questa nuovo spettacolo, Fabio e Caterina sono una coppia che non riesce più ad avere rapporti sessuali e che sceglie una terapia molto particolare, consigliata da una psicologa.

Caterina ha però un'amica, Eva, conosciuta in palestra, alla quale, di nascosto, presta la casa perché lei possa incontrarsi col suo amante, Peppe. Un segreto che andrà avanti fino a quando Fabio scoprirà ciò che accade a casa sua e alle sue spalle e scatenerà una carambola di equivoci fino ad un finale inaspettato al quale contribuirà l'improvvisa entrata in scena di un parrucchiere variopinto: Marco Serra. Le scene sono di scene Tonino Di Ronza, l'aiuto regia è Stefano Minotti, i costumi di Anna Giordano.



