Reati predatori, controlli a tappeto in Valle Caudina

Decine di pattuglie dei carabinieri sono state impegnate nel fine settimana in servizi di controllo del territorio in Valle Caudina, in provincia di Avellino. Oltre un centinaio le persone controllate nei posti di blocco sulle principali arterie stradali. Numerosi veicoli sono stati perquisiti. Ritirata una patente ed elevate numerose contravvenzioni per violazioni al Codice della strada. I servizi continueranno nei prossimi giorni nell'ambito delle attività disposte dal Prefetto di Avellino, Paola Spena, per contrastare i reati predatori nelle aree sensibili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA