Rapina in supermercato dell'Avellinese, via con la cassaforte

Dopo aver scardinato le saracinesche e forzato le porte di ingresso, si sono impadroniti della cassaforte di un supermercato di Montemiletto, in provincia di Avellino. La rapina è stata messa a segno due ore dopo la scorsa mezzanotte. Il sistema d'allarme ha fatto convergere sul posto una pattuglia di carabinieri in servizio notturno ma i ladri, almeno tre stando alle prime ricostruzioni, sono riusciti a darsi alla fuga a bordo di un'auto. Da quantificare il bottino. Indagini sono in corso.



