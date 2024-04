Ordine Avvocati Napoli, la bagarre si sposta sui social

In attesa della prossima convocazione si sposta sui social lo scontro che si sta consumando in seno al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli che vede contrapposti una nuova maggioranza, composta da una ventina di consiglieri guidati da Carmine Foreste, e il sempre più risicato gruppo del presidente Immacolata Troianiello, che ieri ha perso altri due consiglieri.

Dai rispettivi profili social il presidente rivendica un lungo elenco di iniziative che hanno fin qui caratterizzato il proprio mandato, mentre Foreste sottolinea le criticità di tale operato, su tutte l'immobilismo attuale del Consiglio e l'assenza di criteri democratici al suo stesso interno. E viene giudicata con sorpresa la comunicazione, non motivata, del presidente Troianiello di far slittare di ben nove giorni la prossima assemblea interna.

Lo slittamento non motivato dell'assemblea in calendario martedì 9 ha spinto il tesoriere Nathalie Mensitieri e Stefania Armiero, a inviare una pec nella quale "manifestano dissenso in merito alla gestione della programmazione consiliare e chiedono contestualmente la convocazione del Consiglio il 9 aprile in quanto il tesoriere deve necessariamente provvedere a comunicazioni e delibere indispensabili ai fini dell'approvazione del bilancio".

Botta e risposta, infine, tra la presidente Troianiello e il consigliere Sergio Longhi (uno dei componenti della nuova maggioranza) il quale smentisce le dichiarazioni rese dal presidente circa "i presunti disordini" nella riunione di fine marzo: i lavori, sottolinea Longhi, si sono svolti "all'insegna di una normale dialettica, come si conviene all'istituzione che rappresentiamo". E ancora "in qualità di consigliere anziano, mi sono limitato a tentare di illustrare una mozione d'ordine per l'anticipazione di un capo all'ordine del giorno e, segnatamente, per discutere la mozione di sfiducia presentata da ben 17 consiglieri (tra i quali il sottoscritto)".

"Troianiello, pur con la pluridecennale esperienza maturata nelle istituzioni forensi, - conclude il consigliere Longhi - sembra dimenticare che il Consiglio è, per sua natura, luogo di confronto e di dibattito e, soprattutto, si ostina a non prendere atto della circostanza, ormai palese finanche all'opinione pubblica cittadina, che non gode più della fiducia del Consiglio, presupposto essenziale per potere legittimamente continuare a ricoprire la carica".



