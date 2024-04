Manfredi, ascensore Monte Echia era apertura tanto attesa

"Oggi è una bella giornata perché completiamo un'opera partita ben 17 anni fa. Negli ultimi due anni abbiamo sbloccato tantissimi problemi che c'erano stati e siamo riusciti a completare questa realizzazione tanto attesa". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell'inaugurazione dell'ascensore di Monte Echia che sarà aperto al pubblico da domani. Manfredi ha ricordato inoltre che con l'ascensore, gestita da Anm, "rendiamo vicino uno dei luoghi più simbolici di Napoli che è anche il luogo della fondazione e lo facciamo adesso che ci avviciniamo ai 2500 anni dalla fondazione della città e - ha proseguito - diventa anche un luogo che restituiamo in primis ai napoletani, che in molti forse non hanno mai visto, e ai tantissimi turisti che dal lungomare potranno salire e ammirare uno dei più bei panorami della città". La riapertura al pubblico di Monte Echia, ha infine evidenziato il sindaco rientra "nel progetto di recupero di Monte di Dio che sarà completato con l'apertura della stazione della linea 6 della metropolitana prima dell'estate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA