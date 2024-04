Conte, lite con Schlein? Non riduciamo politica a slogan

"Con Elly non ci siamo sentiti, ma non ne facciamo una questione personale, basta con la rappresentazione dei litigi tra leader. Qui si parla di principi, di valori, di politica. Li vogliamo perseguire o riduciamo tutto agli slogan?". Così il leader Cinquestelle Giuseppe Conte, a Fisciano per la presentazione del libro di Pasquale Tridico,rispondendo alla moderatrice che gli ha chiesto se avesse avuto contatti con la segreteria del Pd, Elly Schlein,nelle ultime ore.



