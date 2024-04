Avellino, il Sappe chiede un'ispezione ministeriale nel carcere

Una ispezione ministeriale urgente per fronteggiare le criticità che da mesi si registrano nel carcere di Avellino. Lo chiede il Sindacato autonomo della Polizia penitenziaria al ministero della Giustizia e al Dap. "Da un anno e mezzo - sottolinea il segretario nazionale del Sappe, Donato Capece- si susseguono aggressioni e minacce al personale, mentre non si fermano i sequestri di droga, cellulari e coltelli". Una situazione è aggravata dal sovraffollamento: "La Casa circondariale di Avellino -aggiunge Capece- ospita 600 detenuti di diversa tipologia e regime detentivo a fronte di una capienza di 510: mancano almeno quaranta unità e il personale in servizio è costretto a turni massacranti in violazione di ogni principio costituzionale".



