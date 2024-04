Autonomia: Conte, così Governo aggrava diseguaglianze Nord-Sud

"Il Governo sta aggravando le diseguaglianze tra Nord e Sud per un calcolo elettorale e per tenere in piedi la maggioranza accontentando la Lega sullo scellerato disegno dell'autonomia differenziata. L'effetto finale sarà quello di creare venti staterelli". Così il leader dei Cinquestelle, Giuseppe Conte, intervenuto all'università di Fisciano.

"Il principio del disegno di legge e' che laddove si produce ricchezza - ha continuato - la' deve rimanere, il che significa che regioni come la Lombardia andranno sempre avanti e regioni del Sud, a partire dalla Campania, andranno sempre indietro. È un disegno miope - ha concluso Conte - anche nell'interesse delle regioni più ricche".



