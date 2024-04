All'arrivo dei carabinieri gli getta addosso un barbecue

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in vico Mattonelle, nel quartiere San Lorenzo, per la segnalazione di una lite. Sul posto i militari hanno appurato che poco prima un 36enne originario del Marocco già noto alle forze dell'ordine, era stato allontanato da una sua amica che lo ospitava da circa 15 giorni. Il 36enne allora aveva prima litigato con la donna per poi aggredirla. Alla presenza dei carabinieri, l'uomo prima li ha insultati per poi minacciarli e aggredirli. Il 36enne, insofferente al controllo, ha lanciato un barbecue di quelli a carbone nei confronti dei militari colpendone uno. E' stato arrestato e dovrà rispondere di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il carabiniere ferito è stato trasferito nell'ospedale San Paolo dove è stato medicato dal personale sanitario, per lui 10 giorni la di riposo la diagnosi per le lesioni subite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA