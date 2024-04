Tenta di speronare auto moglie, marito violento ai domiciliari

Ha tentato di speronare l'autovettura della moglie, urtandola all'altezza del paraurti anteriore, ma la donna è riuscita a fermarsi nel piazzale di un distributore di carburanti, chiedendo aiuto al 112 e facendo così arrestare il coniuge dai carabinieri. E' accaduto a Caserta, all'altezza della rotonda in prossimità del cantiere del nuovo policlinico.

La vittima è una 49enne del posto, che ha formalizzato ai carabinieri la denuncia interrompendo la spirale di violenza in cui era finita per colpa del marito. La donna ha riferito che le aggressioni del coniuge andavano avanti da anni, da quando nel 2013 la 49enne aveva deciso di separarsi dall'uomo; per amore della figlia la 49enne aveva poi accettato il ritorno a casa del marito, che dopo qualche anno ha ripreso però ad essere violento verso la moglie, che l'ha quindi riallontanato nuovamente dalla casa coniugale. Da quel momento l'uomo ha iniziato a perseguitarla, a seguirla come un'ombra in tutti i suoi spostamenti, telefonandole e mandandole messaggi in continuazione, offendendola e minacciandola sul luogo di lavoro o all'interno di supermercati dove la donna si recava per la spesa, prendendo a calci la sua autovettura parcheggiata e talvolta bloccandone l'uscita con la propria. Poi il tentativo di speronarla e l'arresto; il marito violento è finito ai domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA