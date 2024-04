Oltre 5mila visitatori al Parco archeologico di Ercolano

Il Parco archeologico di Ercolano ha ospitato 5.182 visitatori nella prima domenica del mese quando, per iniziativa del ministero della Cultura, musei e siti d'arte statali sono gratuiti. Un bilancio positivo a pochi giorni dalla domenica di Pasqua con più di 3.500 accessi. Anche oggi ai turisti è stata data la possibilità di fruire del giardino dei melograni in cui insiste una biblioteca e sdraio per riposarsi e leggere libri.

Fino all'11 aprile sarà possibile visitare una delle domus più suggestive dell'antica città di Herculaneum, la Casa della Gemma tutti i giorni dalle 9 alle 13.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA