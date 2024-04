"Multiversi sonori", una mostra da ascoltare con gliauricolari

"Multiversi sonori" è una mostra da vedere e da ascoltare con lo smartphone e gli auricolari. È stata inaugurata, ieri sera, la personale dell'artista partenopea Valeria Frontone e che sarà visitabile fino al 13 aprile 2024, presso la galleria d'arte "Spazio 57", in via Chiatamone 57 a Napoli.

"L'idea della mostra interattiva - spiega la Frontone, pittrice e musicista- è quella di far immergere lo spettatore in un unico flusso di sensazioni che unisce il brano musicale al colore e all'immagine che ne ha scaturito l'ispirazione, dandone un punto di osservazione stabile a chi ascolta la musica. Il video a volte crea distrazione, non si recepisce appieno il senso della musica, un quadro, invece, osservazione ferma, consente un ascolto attento anche delle parole". "Così " Multiversi sonori" è un rivivere attraverso le immagini pittoriche un fermo immagine di un brano musicale, un frame - continua la pittrice- di alcuni brani che fanno parte della mia vita musicale e dei miei ascolti che vanno dal rock sinfonico dei Genesis alle sperimentazioni dei King Crimoson, alla prima Gymnopedie di Erik Satie, passando per Franco Battiato ed Edoardo De Crescenzo fino al napoletano Maurizio Coppa, ed anche per alcuni miei brani". "La mostra - conclude l'artista- spinge così lo spettatore ad aguzzare i sensi. Le tele sono la nostra realtà presente, ma ascoltando contemporaneamente il brano, si crea uno spazio senza tempo, dove tutto può essere plasmato, mettendo in comunione l'artista, che dialoga con il brano e il pubblico".

L'inaugurazione è stata accompagnata dalla performance della cantante Francesca Ledonne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA