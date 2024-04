È festa per la Parthenope Futsal, neo promossa in B

Fa festa la Parthenope Futsal, neo promossa in serie B dopo avere percorso il campionato di serie C1 in vetta dall'inizio alla fine."Abbiamo centrato l'obiettivo che ci eravamo prefissati e per il quale avevamo costruito la squadra", commenta soddisfatto il presidente Graziano Piccolo.La squadra di mister Ivan Oranges ha chiuso la stagione totalizzando numeri ragguardevoli: 63 punti, 20 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Ben 149 le reti messe a segno e solo 51 quelle subite.La gara al PalaTrincone di Monteruscello contro il Quarto, terminata 4-4, ha chiuso una stagione esaltante che la Parthenope ha disputato in casa al Palacercola."Affronteremo la nuova avventura con la stessa determinazione e con la stessa ambizione", assicura il presidente Piccolo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA