Caduta pietre sulla provinciale Capri-Marina Piccola

Nel tardo pomeriggio di oggi, da una fiancata del Monte Castiglione a Capri, c'è stata una caduta di pietrame e piccoli massi staccatesi dal costare roccioso che fiancheggia uno dei tornanti della Via provinciale Marina Piccola - Capri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che hanno circoscritto l'area interessata dal distacco ed è stata interdetta la zona al transito di veicoli e passaggi pedonali, durante i sopralluoghi ancora in corso. Sul posto si stanno recando anche i tecnici per valutare l'entità della piccola frana e mettere in atto altri consequenziali provvedimenti.



