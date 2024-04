Truffe agli anziani, nonnina fa arrestare un finto avvocato

"Sono l'avvocato di suo figlio, è nei guai. La Guardia di Finanza l'ha fermato e servono 2mila euro per chiudere la faccenda". Un 25enne di Napoli, si è servito del solito copione utilizzato per le truffe agli anziani. Ha contattato una donna di 78 anni e le ha raccontato del 'problema' in cui era imbattuto il figlio.

Appuntamento a domicilio, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta: sarebbe passato qualcuno a recuperare il denaro.

L'incontro è stato organizzato ma la nonnina ha pensato bene - complici i consigli incalzanti dei carabinieri - di avvertire il figlio e poi il 112. All'appuntamento c'erano tutti, compresi i militari del nucleo radiomobile di Napoli. Il 25enne si è ritrovato in manette senza rendersene conto, ancora prima di aver ottenuto il denaro.

In attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti, è stato collocato per ora ai domiciliari.



