Lavori di adeguamento alla Cumana, disagi sulla circolazione

Per consentire l'esecuzione dei lavori per la messa in servizio del nuovo tracciato della Cumana, dalla stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice, interventi - comunica Eav - non eseguibili nelle normali interruzioni notturne, è stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Fuorigrotta e Torregaveta. Pertanto, da oggi e fino a fine servizio di domani, domenica 7 aprile, la tratta ferroviaria Fuorigrotta-Torregaveta sarà interrotta. Nel corso del periodo di interruzione della circolazione ferroviaria nella tratta, a seguito dell'ultimazione dei singoli lavori, saranno eseguite le prove funzionali e i collaudi propedeutici all'attivazione del nuovo tratto di binario.

Intanto sempre l'Ente Autonomo Volturno fa sapere che "in seguito alla comunicazione giunta da parte della società Mostra d'Oltremare, che ha revocato l'intervento programmato per la messa in sicurezza del rudere della stazione inferiore della dismessa antica funivia Posillipo Alto-Mostra d'Oltremare, l'interruzione sulla Cumana, necessaria per i lavori di ammodernamento della linea a partire da lunedì 8 aprile riguarderà la tratta Bagnoli-Torregaveta".

La circolazione ferroviaria da inizio servizio del giorno 8 e fino al prossimo 20 aprile sarà dunque regolare tra Montesanto e Bagnoli e non più limitata a Fuorigrotta. Nei giorni di interruzione, sarà assicurato un servizio sostitutivo con autobus operato dalle società Carnevale Viaggi e D'Agostino (bus sostitutivi da Bagnoli a Torregaveta, servizio navetta tra Bagnoli e Pozzuoli).

La circolazione sulla linea Cumana riprenderà regolarmente ad inizio servizio del 21 aprile.



