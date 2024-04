Investito sulla Statale, cane salvato dai carabinieri

Lo hanno trovato sul ciglio della strada con le gambe fratturate. In seguito ad una segnalazione, i carabinieri di Chiusano san Domenico, in provincia di Avellino, sono intervenuti sulla statale 400 per soccorrere un cane meticcio di piccola taglia vittima di un investimento. I militari hanno prestato i primi soccorsi all'animale, privo di microchip, e chiesto l'intervento del personale veterinario della Asl che in ambulanza lo hanno trasferito presso un centro veterinario di Napoli specializzato in ortopedia.



