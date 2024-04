Incidente tra due scooter, in prognosi riservata due 19enni

Due 19enni su uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Napoli nella notte all'intersezione tra F. Persico e via G. Carafa (quartiere Vicaria). I due, un ragazzo e una ragazza, sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale del Mare l'uno e al C.T.O. l'altra. I due giovani sono rimasti coinvolti in un sinistro con un altro mezzo il cui conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Gli uomini della Polizia locale stanno esaminando le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona per ricostruire il grave sinistro stradale e identificare il fuggitivo. Le indagini sono rese particolarmente difficili dall'assenza di testimoni e dall'impossibilità, a causa delle condizioni cliniche, di avere informazioni dagli stessi ragazzi feriti. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Locale Unità Operativa Infortunistica.



