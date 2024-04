Futuro della darsena di Pozzuoli, domani incontro con cittadini

Domani, alle ore 10.30, incontro dei cittadini alla darsena di Pozzuoli.

Il 30 marzo scorso è morto l'ultimo maestro d'ascia di Pozzuoli, Antimo Vallozzi.

E su iniziativa del vulcanologo prof Giuseppe Luongo, di Ciro Di Francia ed Antonio Isabettini, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con i familiari per definire un percorso che realizzasse il sogno del loro parente, cioè quello di trasformare il laboratorio in museo di arte marinara.

Il laboratorio dei maestri d'ascia si trova nelle vicinanze della Chiesa costruita dai pescatori di Pozzuoli, dedicata alla Madonna Assunta, chiusa da qualche settimana per problemi di sicurezza.

I promotori dell'iniziativa con la famiglia Vallozzi hanno concordato di organizzare un incontro con i cittadini per domni, alle ore 10.30, alla darsena, al quale è stato invitato anche il sindaco Luigi Manzoni, per tenere alta l'attenzione dei rappresentanti istituzionali sulla destinazione di due riferimenti storici che dovranno essere recuperati e valorizzati per realizzare un importante attrattore turistico e per conservare la memoria storica.

Nell'incontro con i cittadini saranno illustrati i vari progetti, in primis intestare quello spazio antistante il laboratorio agli ultimi maestri d 'ascia di Pozzuoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA