De Luca, rispetto Schmidt ma vicenda offensiva per Campania

"Ho ascoltato oggi la dichiarazione con la quale il direttore del museo di Capodimonte Eike Schmidt ha sciolto la riserva e ha comunicato di candidarsi a sindaco di Firenze. Ho rispetto per le qualità professionali del dottor Schmidt ma trovo non accettabile l'idea di poter di tenere in sospeso la direzione di Capodimonte in attesa dell'esito delle elezioni comunali di Firenze. Considero questa vicenda, francamente, offensiva per Napoli, per la Campania per il mondo della cultura del nostro paese". Lo dice il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.

"Non si può non esprimere una valutazione fortemente critica nei confronti del ministero dei Beni Culturali, che dopo il disastro e la vicenda vergognosa del teatro San Carlo, che ha conosciuto per un breve periodo addirittura la compresenza di due Soprintendenti, propone oggi all'Italia un'altra vicenda imbarazzante, e segno di un limite grave di sensibilità istituzionale. Si ha una sensazione preoccupante di essere di fronte a un uso privato e irrispettoso delle istituzioni", conclude De Luca.



