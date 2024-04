Da ospite a padrona di casa, allontanata dai carabinieri

L'aveva accolta nella sua casa per ospitarla temporaneamente, ma dopo qualche mese si è ritrovato costretto a vivere nel garage. È finita solo grazie all'intervento dei carabinieri l'odissea di un 69enne di Grottaminarda, in provincia di Avellino, che è stato liberato dalle prepotenze di una 60enne di nazionalità straniera che di fatto si era impossessata della sua abitazione.

A nulla erano valsi i tentativi di risolvere pacificamente la questione fino a quando l'anziano non si è rivolto ai carabinieri. Su richiesta della procura di Benevento, guidata da Aldo Policastro, il Gip del Tribunale sannita ha disposto l'allontanamento immediato della donna che è stato eseguito dai militari della locale stazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA