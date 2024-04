A Napoli Chiesa di San Potito dalle macerie a centro culturale

Dalle macerie a centro culturale aperto al sociale: dopo i lavori di ristrutturazione e restauro di cappella, sacrestia e facciata, la monumentale Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi 1, nella zona del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, diviene luogo di arte e aggregazione a cura dell'associazione culturale e musicale Ad Alta Voce Ets, fondata e presieduta dal maestro Carlo Morelli che nel 2017 ne ebbe l'affidamento. La Chiesa è oggi anche il quartier generale del Coro della Città di Napoli, ideato e diretto Morelli che con 16 voci (soprani, mezzosoprani e tenori) e 7 musicisti, ha creato That's Napoli Live Show, prossimo concerto gratuito il 25 aprile alle ore 20, promosso e sostenuto dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. San Potito, che contiene opere di Nicolò De Simone, Giacinto Diano, Luca Giordano, Andrea Vaccaro, Pacecco De Rosa e Domenico Mondo, propone corsi di formazioni sull'arte e sull'architettura sacra, laboratori di teatro e tecnico del suono per detenuti affidati e ragazzi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati ed un calendario di eventi aperti al pubblico: il 23 aprile, alle 18.00, presentazione del libro "La vicina di Zeffirelli" (De Nigris Editori) di Gaia Zucchi, il 3 maggio e sabato 4 maggio, alle 20.00, concerto That's Napoli Live Show;, l'11 maggio, alle 18.00, presentazione del libro "Approposito d'amore. Incontri sorprendenti nell'era del dating online" (De Ferrari Editore) di Antonio Tortolano.

Alla presentazione del restauro hanno partecipato il Delegato arcivescovile del Servizio per l'edilizia di Culto e direttore dell'Ufficio Beni Culturali Arcidiocesi di Napoli Padre Giacomo Equestre, il maestro Carlo Morelli, l'architetto Daniela Rinaldini, l'amministratore delegato della società Edildovi Giovanni Donzelli; il referente stakeholder Region Sud UniCredit Angelo Giovanni Pinto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA