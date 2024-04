Sangiuliano, 'Albergo dei Poveri, bando per gruppi alberghieri'

"A breve per l'Albergo dei Poveri partirà un bando per grandi gruppi alberghieri, chi lo vincerà potrà ampliare l'offerta di camere per il turismo" lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano intervenendo a un convegno sui beni culturali a Napoli ospitato dal Centro Belforte.

Il ministro ha ricordato le future destinazioni di Palazzo Fuga. "Sarà la più grande infrastruttura culturale d'Europa, basti pensare che è più grande del Louvre che occupa 90mila metri quadri contro i 140mila di Palazzo Fuga. Ospiterà il raddoppio del Mann, nei cui depositi ci sono tanti oggetti ed intere collezioni che non possono essere esposti, e ancora l'università Federico II con attività collegate all'archeologia, una libreria digitalizzata. I giovani potranno incontrarsi nel Giardino delle idee. Il cantiere è aperto, c'è stato un bando internazionale. In un'altra parte del palazzo, sulla destra, c'è l'area che sarà messa a bando per i gruppi alberghieri". Sui grandi musei napoletani, Sangiuliano ha ribadito: "Il Mann è tenuto benissimo, invito tutti a visitare la mostra Campania Romana. A Capodimonte c'è un intervento gigantesco, Nel 2026 avrà il 90% di energia autoprodotta. L'autonomia dei musei è cosa congrua e utile". Confermato anche che in autunno partirà la candidatura per 'Napoli città creativa dell'Unesco'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA