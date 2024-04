Rifiuti: discarica nella zona del porto, denunciato a Napoli

Gestione illecita di rifiuti e smaltimento illegale di acque di dilavamento: due persone denunciate. È accaduto a Napoli, dove i carabinieri del nucleo forestale, nell'ambito dei controlli programmati e disposti dal gruppo partenopeo, hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria un uomo di 62 anni, titolare di un'attività per la raccolta rifiuti: l'accusa è di gestione illecita e scarichi non autorizzati.

A seguito di un controllo eseguito su di un'area demaniale marittima posta all'interno del porto di Napoli, l'uomo è stato sorpreso a stoccare gli scarti raccolti quotidianamente con autocompattatori e cassoni in un'area non censita e non autorizzata.

Sempre a Napoli, ma stavolta nel quartiere di Agnano, i militari hanno denunciato una donna di 42 anni, amministratore unico di una società di costruzione ed assemblaggio di natanti. I carabinieri, durante il controllo dell'azienda, hanno appurato che la stessa scaricava le acque di dilavamento dei piazzali e dell'intero corpo di fabbrica nella pubblica fognatura senza alcun trattamento e senza titolo.





