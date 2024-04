Gattino ferito trova ospitalità dai carabinieri

È stato investito da un'auto e sbalzato sul marciapiede. Un gattino, benché ferito, ha trovato le forze per aggrapparsi e scavalcare il muro di recinzione della sede del Comando provinciale dei carabinieri di Avellino in via Roma. I suoi miagolii hanno attirato l'attenzione dei militari in servizio che lo hanno soccorso e preso in cura.

Hanno allertato il servizio veterinario della Asl che ha trasferito il cucciolo in una clinica veterinaria. I medici si sono detti certi del completo recupero del piccolo felino.





