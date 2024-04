Fitto, già fatte 17 intese, si lavora anche con la Campania

Si lavora anche all'intesa con la Campania, come già fatto per 17 regioni, sui fondi di sviluppo e coesione.

Lo ha assicurato il ministro Raffaele Fitto a margine delle giornate di 'Merita' in corso a Napoli.

"Ci sono i tavoli con le regioni per quanto riguarda l'accordo del fondi di sviluppo e coesione ed e è un lavoro che stiamo facendo nei luoghi istituzionali. I tempi per l'intesa con la Campania? - ha sottolineato Fitto - Stiamo lavorando, su tutte le regioni c'è una interlocuzione di carattere tecnico a me non piace enfatizzare perché non sono abituato che discorsi di carattere istituzionali diventino scontri di carattere politico, non è nel mio dna. Per quanto riguarda la Sardegna che ha votato adesso inizieremo un lavoro, stiamo lavorando con la Puglia, la Sicilia e la Campania".

"La complessità di queste regioni deriva anche dal fatto soprattutto dalla mole di risorse perchè definire un accordo di coesione per un importo nettamente inferiore è un conto, definirlo per diversi miliardi di euro è un altro - ha concluso - se l'obiettivo è quello di costruire un accordo in modo serio e rispettoso dei ruoli istituzionali non ci sono difficoltà di nessun genere".



