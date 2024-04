De Luca, delitto smantellare Zes Campania, unica che funziona

"Abbiamo smantellato l'unica Zes che funzionava che è quella della Campania e non di Napoli, che ha sbloccato 3 miliardi di euro di investimenti e quasi 18 mila occupati tra diretti e indiretti. E' un delitto smantellare una struttura che funzioni". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo, fuori programma, al convegno 'Agenda Sud 2030: Dove l'Europa incontra il Mediterraneo' promosso da Merita e in corso alle Gallerie d'Italia a Napoli. De Luca ha sottolineato che "la Zes unica doveva partire il 1 gennaio, siamo arrivati a marzo e la struttura ancora non c'è. Inoltre provate a immaginare che debbano organizzare da Roma le conferenze di servizi per tutte le aziende che si vogliono insediare nel Sud, è veramente una follia burocratica anche se astrattamente interessante". Il presidente della Regione Campania ha inoltre evidenziato che "l'altro giorno è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la legge a favore delle zone logistiche speciali per il Centro-Nord: mentre noi parliamo le Zes le stanno facendo al Centro-Nord. Mi sembra che avremmo bisogno di molta più onestà intellettuale e di molti più meridionali disponibili a lottare, a svegliarsi. Ho la sensazione che continuiamo, tranne qualcuno, a non avere voglia di combattere".



