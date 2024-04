Multiprelievo di organi all'Ospedale del Mare, sei beneficiari

La generosità di Chiara, che aveva espresso in vita la volontà di donare gli organi in caso di morte, ha restituito la vita a sei persone. Il tutto grazie a un eccezionale prelievo di organi effettuato all'ospedale del Mare di Napoli cui hanno preso parte chirurghi provenienti da tutta Italia. Nel dettaglio i familiari hanno esaudito il desiderio di Chiara e autorizzato il prelievo di fegato, cuore, reni e cornee.

La donna, 57 anni, colpita da una devastante emorragia cerebrale, era stata ricoverata nella Uoc di Anestesia e Rianimazione. Vani sono risultati, purtroppo, i tentativi e gli sforzi dei medici e di tutta l'equipe infermieristica di salvarle la vita.

Come previsto dalla procedura, subito dopo il decesso si è riunito il collegio medico che, al termine del necessario periodo di osservazione, ha certificato la morte della 57enne.

L'intervento di prelievo degli organi è stato eseguito in collaborazione con chirurghi provenienti dalle regioni di tutta la penisola nelle quali risultavano pazienti in attesa dell'organo compatibile.

Un lavoro di squadra, andato avanti per tutta la notte, gestito dal coordinatore presidiale Trapianti d'organo Pasquale De Rosa, dall'anestesista Sisto Adiletta della Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione diretta da Ciro Fittipaldi con il costante supporto del Centro regionale trapianti.



