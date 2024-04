Morelli,Campania finisca di spendere fondi vecchio programma

"Mi auguro che presto la Regione Campania possa chiudere con il governo la partita dei fondi europei di Sviluppo e Coesione. L'accordo non è stato concluso perché la Campania ha fatto ricorso al Tar e quelle risorse sono oggi sub iudice". Lo ha detto il sottosegretario Alessandro Morelli, delegato dalla presidenza del Consiglio alla Programmazione e al coordinamento delle politiche economiche, a margine di un incontro svoltosi ad Avellino sullo sviluppo delle aree interne. In particolare, il sottosegretario ha ricordato i 300 milioni di euro destinati all'Anas per infrastrutture stradali e gli investimenti per l'elettrificazione ferroviaria.

"La Campania - ha poi ricordato Morelli - è tra quelle regioni italiane che ancora non ha investito tutti i finanziamenti, europei e nazionali, della programmazione 2014-2021. Francamente - ha aggiunto - che si faccia una battaglia su nuovi finanziamenti la ritengo una iniziativa piuttosto sterile: si pensi piuttosto ad investire bene i soldi che già c'erano, poi ragioneremo su come investire al meglio quelli nuovi".

In conclusione Morelli fa riferimento all'azione intrapresa dal presidente Vincenzo De Luca davanti ai giudici amministrativi: "L'auspicio è che questa diatriba non sia soltanto utilizzata per avere maggiore visibilità a livello nazionale e nel proprio partito. Anche su questo i campani dovranno fare dei ragionamenti per valutare l'operato dei loro amministratori regionali".



