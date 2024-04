Il patologo, Giulia uccisa da 37 coltellate senza difendersi

Giulia Tramontano è morta "a causa di una massiva emorragia acuta" provocata da "lesioni vascolari cervico-toraciche" inflitte con un'arma da taglio. A spiegarlo in aula, nel processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della fidanzata incinta al settimo mese, è il medico legale Nicola Galante. La 29enne, come è stato sottolineato davanti alla Corte di Assise di Milano, è stata uccisa con 37 coltellate e "la morte del feto è successiva alla morte della madre, determinata da una insufficienza vascolare provocata dall'emorragia materna". Sul corpo della donna, colpita dall'ex barman nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, non vi erano "lesioni da difesa".





